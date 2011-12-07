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Илья Самошников уехал после матча «Рубина» на скорой

Игрок получил травму во время игры с «Уралом».

Футболиста казанского «Рубина» Илью Самошникова увезли после матча с екатеринбургским «Уралом» на машине скорой помощи.

Свое состояние и будущие планы на игру в сборной России он комментировать отказался.

«Сейчас на скорой уеду, потом увидите все сами», — сказал «Казанским ведомостям» Самошников.

Самошников заявлен на игру сборной России против Словакии в рамках отборочного турнира Чемпионата мира.

Напомним, сегодня защитник «Рубина» получил травму во время игры с «Уралом», из-за чего был вынужден покинуть поле на 78-й минуте. Казанский клуб одержал победу, забив четыре гола в ворота противников.

КВ
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