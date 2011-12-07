«Покажи фанатам сиськи»: болельщики «Рубина» засветились на федеральном канале

Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» попали в эфир на шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница». Во время матча прошлого сезона «Рубин» против «Арсенала» в Туле на сектор «рубиновых» зашли три невесты-участницы телепроекта.

Во время съемок девушки поддерживали команду, выкрикивая: «Казань!». Но вскоре девушкам пришлось уйти из-за возмутившего их поведения казанских болельщиков.

«Мне классно, я болею, я кричу, я хлопаю, поддерживаю фанатов. Тут фанаты начинают нам орать: „Покажи фанатам сиськи!“ Мы давай быстрее складывать манатки и валить оттуда», — рассказывает одна из героинь проекта.

Видео опубликовано на YouTube-канале, и за две недели собрало 1,2 млн просмотров на YouTube.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что домашние матчи «Рубина» в сентябре пройдут на Центральном стадионе.