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«Покажи фанатам сиськи»: болельщики «Рубина» засветились на федеральном канале

Выпуск набрал более 1,2 млн просмотров на YouTube за две недели. 

Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» попали в эфир на шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница». Во время матча прошлого сезона «Рубин» против «Арсенала» в Туле на сектор «рубиновых» зашли три невесты-участницы телепроекта.

Во время съемок девушки поддерживали команду, выкрикивая: «Казань!». Но вскоре девушкам пришлось уйти из-за возмутившего их поведения казанских болельщиков. 

«Мне классно, я болею, я кричу, я хлопаю, поддерживаю фанатов. Тут фанаты начинают нам орать: „Покажи фанатам сиськи!“ Мы давай быстрее складывать манатки и валить оттуда», — рассказывает одна из героинь проекта.

Видео опубликовано на YouTube-канале, и за две недели собрало 1,2 млн просмотров на YouTube. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что домашние матчи «Рубина» в сентябре пройдут на Центральном стадионе.

КВ
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