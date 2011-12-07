В Нижнекамске провели соревнования в честь официального открытия экстрим-парка

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В Нижнекамске в честь официального открытия экстрим-парка «Айда» прошли соревнования в дисциплинах BMX и самокат. Пока что завершен первый этап строительства парка, полностью парк будет готов в 2022 году.
Уже сейчас спортсмены могут приходить и практиковаться в катании на велосипедах, скейтах и самокатах на новой площадке. Помимо самих соревнований, в программе мероприятия было выступление местных диджеев, которые играли до 20:30.
Вскоре на территорию парка добавят медпункт, пост охраны и несколько других объектов.
Ранее сообщалось, что на вторую часть строительства экстрим-парка в Нижнекамске направят 70 млн рублей.