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В Нижнекамске провели соревнования в честь официального открытия экстрим-парка

Соревнования прошли в дисциплинах BMX и самокат.

В Нижнекамске в честь официального открытия экстрим-парка «Айда» прошли соревнования в дисциплинах BMX и самокат. Пока что завершен первый этап строительства парка, полностью парк будет готов в 2022 году. 

Уже сейчас спортсмены могут приходить и практиковаться в катании на велосипедах, скейтах и самокатах на новой площадке. Помимо самих соревнований, в программе мероприятия было выступление местных диджеев, которые играли до 20:30. 

Вскоре на территорию парка добавят медпункт, пост охраны и несколько других объектов.  

Ранее сообщалось, что на вторую часть строительства экстрим-парка в Нижнекамске направят 70 млн рублей.

КВ
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