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Зинэтула Билялетдинов о результативности: Хорошо, постараемся продолжить в таком же духе

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи» (5:1).
- Считаю, что команда сработала очень здорово. Никто не выпадал, все звенья отработали хорошо. Игра была очень быстрой, динамичной. Все складывалось достаточно удачно. Хорошо, работаем дальше.- Насколько довольны тем, что команда забросила 5 шайб?- Мы говорили на эту тему с ребятами, на самом деле не все так хорошо было. Сегодня все шайбы были очень хорошие, красивые. Хорошо, постараемся продолжить в таком же духе. - Почему Артем Михеев не попадает в состав?- Потому что другие играют. Но играть будет, - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.
КВ
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