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«Ак-Барс-Динамо» не выступит на турнире в Ульяновске

Соревнования решили перенести на 2021 год.

В Ульяновске приняли решение об отмене предсезонного V Кубка «Волга-Спорт-Арены», сообщает сайт федерации хоккея с мячом России. Соревнования, где должно было выступить казанское «Ак-Барс-Динамо», перенесли с октября на 2021 год.

Причиной переноса названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Отметим, что 12 октября в Ульяновской области выявлено 164 заражённых COVID-19. С момента начала пандемии вирус подхватили чуть более 17,2 тыс. человек, 184 из них скончались.

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