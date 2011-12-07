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Александр Свитов вновь тренируется с «основой» группой «Ак Барса»

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Свитов вновь тренируется с основным составом первой команды Татарстана.
Свитов провел один матч за «Барс», в котором отметился дублем. В прошлом сезоне Свитов был капитаном «Ак Барса», но в плей-офф получил травму кисти.
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