Форвард ФК «Краснодар» Ари вызван в сборную России по футболу

32-летний бразилец Ари, имеющий российский паспорт, прибыл в расположение сборной России. А вот защитник «Спартака» Роман Зобнин и игрок «Краснодара» Сергей Петров находятся под наблюдением врачей. Форвард «Зенита» Артем Дзюба травмирован, и занимается сейчас по индивидуальной программе.