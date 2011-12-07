Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Форвард ФК «Краснодар» Ари вызван в сборную России по футболу

Форвард ФК «Краснодар» Ари вызван в сборную России по футболу
32-летний бразилец Ари, имеющий российский паспорт, прибыл в расположение сборной России. А вот защитник «Спартака» Роман Зобнин и игрок «Краснодара» Сергей Петров находятся под наблюдением врачей. Форвард «Зенита» Артем Дзюба травмирован, и занимается сейчас по индивидуальной программе.
КВ
Лента новостей