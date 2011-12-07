Кто остановит казанское «Динамо»?

Вот и в четвертом туре волжане принимали в Ульяновске «Строитель» из Сыктывкара. Номинальные гости уже на 11-й минуте открыли счет – так с казанцами бывало почти в каждом матче. Но затем все пошло своим чередом. 1:1 на 15-й минуте (Веселов), 2:1 на 22-й минуте (Ларионов). По традиции волжан, они позволили сравнять счет сопернику – 2:2.Но затем (опять же по традиции сезона) Ларионов оформил хет-трик , и счет стал 4:2. А затем Рязянов и вовсе сделал счет 5:2. В начале второго периода гости сократили было отставание (5:3), но Воробьев и Тюко увеличили отрыв казанцев – 7:3. А Горячев с пенальти и вовсе убил интригу в матче – 8:3. «Строители» также с пенальти сократили было разрыв, но это было уже не важно. 8:4 – победа казанцев, третья в этом сезоне. И она вывела казанское «Динамо» на второе место в сводной турнирной таблице.