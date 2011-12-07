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Олег Кононов стал новым главным тренером «Спартака»

Олег Кононов стал новым главным тренером «Спартака»
Свершилось! Руководство московского «Спартака» наконец-то приняло эпохальное  решение. После смещения Массимо Карреры главным тренером красно-белых назначен Олег Кононов, ранее возглавлявший тульский «Арсенал». Новый контракт Кононова со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2019/20гг. При этом «Спартак» выплатит тульскому «Арсеналу» компенсацию за уход Кононова.
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