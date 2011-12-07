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«Ак Барс» проиграл «Трактору», пропустив две шайбы в меньшинстве

А Виктор Тихонов заработал балл за результативность в пятом матче подряд.

«Ак Барс» проиграл в Челябинске местному «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В начале второго периода хозяева льда реализовали два большинства менее чем за две минуты. «Барсы» смогли ответить лишь шайбой в исполнении Кристиана Хенкеля.

Примечательно, что пятый матч подряд результативными действиями отличается нападающий Виктор Тихонов. В игре с «Трактором» он ассистировал Хенкелю.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» остался на первой строчке «Востока». 14 ноября команда дома примет «Нефтехимик».

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