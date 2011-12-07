УНИКС продолжает борьбу за место в топ-16 Еврокубка

Но вернемся в Стамбул, где в первой четверти «Бахчешехир» опроверг статус абсолютного аутсайдера группы. Хозяева площадки уничтожили УНИКС в первой четверти, набив преимущество +15. Казанцы смогли рассчитывать лишь на три штрафных броска да два попадания из-под кольца. Во второй четверти УНИКС встрепенулся и сделал рывок — 24:12.

После большого перерыва казанцы впервые повели в счете, но заключительная четверть вновь получилась валидольной. В первые минуты турки сделали отрыв 8:0, а гости смогли переломить сценарий встречи за пару минут до конца после трехочковых бросков Колесникова и Уайта. Победу вырвали и вовсе за 11 секунд до финиша после ряда штрафных Смита — 70:67 и 17 очков в активе Джамаара.

После 6 матчей УНИКС идет на втором месте в группе, набрав 10 очков. Впереди сложный пятидневный выездной график, а это три игры. 14 ноября казанцы играют в Единой лиге против «Зелены Гуры», 17-го числа встречаются в Кубке Европы с «Партизаном», 19 ноября во Франции сыграют перенесенную игру с «Бурком». Две последние игры могут стать определяющими в решении задачи по выходу в топ-16 Еврокубка.

Другой участник евротурнира от России «Локомотив-Кубань» тоже чувствует себя хорошо. Одержав 5 побед в 7 играх, краснодарская команда уверенно расположилась на второй строчке группы С.