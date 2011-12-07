Что ждет «Рубин» по весне?

Фаворитом, естественно, были хозяева - лидеры в чемпионате, но питерцы неожиданно проиграли - дублем отметился Сорокин. Кстати будет сказать, Сорокин забил в этом матче и еще один гол, но он арбитрами засчитан не был.Если в составе «Зенита» не было лишь Дзюбы, то состав у казанцев был откровенно молодежный - не играли Азмун, Коновалов, не было Кудряшова, Цаллагова, Полоза, зато вышли на поле и Сагитов, и Калинин, и Абдуллин, а место в воротах занял Егор Бабурин, который в этом сезоне играл лишь в кубковых встречах.Но игроки «Рубина» настолько серьезно настроились на матч, что тренеру Сергею Семаку оставалось лишь разводить руками. Его подопечные ну никак не могли справиться с молодежью Бердыева. Первый гол казанцы забили, когда в очередной раз использовали стандартное положение - именно Сорокин в свое время показал всей России, как можно заталкивать мяч с углового, придя большими силами в чужую вратарскую. И вот в Санкт-Петербурге Сорокин забивал уже на бис.А Сорокин как уроженец Санкт-Петербурга решил, что именно в этой встрече он должен доказывать, что зря его в свое время недооценили в Северной столице. Как, впрочем, и Могилевец, и Бабурин.Второй мяч Сорокин вновь забил головой - он идеально рассчитал высоту полета футбольного снаряда и по единственно возможной траектории «перекинул» голкипера Лунева, решившегося на опрометчивый выход из ворот.Повторимся, был и еще один гол Сорокина - незасчитанный. Но это вовсе не означает, что лишь Сорокин властвовал на промерзшем поле. Молодежь «Рубина» больше владела мячом, особенно в первом тайме, и почти полностью контролировала игру.Да, была ошибка, приведшая к пенальти, который оказался реализован, но счет 2:1 в пользу гостей явно был оплеухой руководству «Газпрома», которое в этом матче решило устроить болельщикам праздник. Но он не удался - характер у казанцев оказался крепкий.И это совершенно не было похоже на те блеклые ничьи, которых в 17 турах казанцы наштамповали аж 10. Да, перед каждым туром у «Рубина» было много проблем с травмированными игроками. Вспомнить можно и столкновение на тренировке Азмуна и Могилевца, нелепую травму Джанаева, после которой он сыграл лишь за дубль. То же можно сказать и о травмах защитников.Но при этом казанские футболисты никогда без боя не сдавались, максимально Бердыев выжимал что-то по крупицам из имеющегося кадрового потенциала. Едва ли не на всех позициях, кроме вратарской, поиграл Байрамян, и в целом именно ему во многих матчах приходилось взваливать на себя завершающие удары в атаке.О молодежи мы уже говорили, и не случайно поэтому многие агенты всерьез заинтересовались и Коноваловыми, и Сорокиным, и Устиновым, и Калининым, и Подберезкиным. И как знать, может быть, и казанские воспитанники смогут быть востребованы. А ведь в начале сезона о многих из них никто и не слышал.Но вот у Бердыева эти парни раскрылись в полной мере. Вспоминая предыдущие годы, можно рассуждать о том, что ранее Бердыев мало привлекал в основной состав молодежь, но раньше и финансовое положение у клуба было постабильнее, а весь предыдущий и часть нынешнего сезона «Рубин» лишь разгружал бюджетную ведомость, новичков набирая только в аренду.По традиции новое межсезонье для «Рубина» начнется уже в начале января. А на 23 февраля назначен ответный матч четвертьфинала в Кубке России - дома «Рубин» примет «Локомотив». В Москве, напомним, казанцы уступили с минимальным счетом 0:1. Кстати будет отметить, «Локо» идет в чемпионате на пятом месте, а «Рубин» - на шестом.А уже 3 марта казанцы в рамках чемпионата России примут дома грозненский «Ахмат». Затем 10 марта мы сыграем в Москве с ЦСКА, а 17 марта нам дома принимать «Ростов», многие из которого пришли в «Рубин» вместе с Бердыевым.31 марта предстоит выезд в Красноярск, в гости к «Енисею», а 7 апреля дома «Рубин» примет тульский «Арсенал». 14 апреля казанцы едут в Самару - в гости к «Крыльям Советов». А 21 апреля - матч в Екатеринбурге против «Урала». И наконец-то домашний матч - 23 апреля в Казани против «Уфы».28 апреля «Рубин» в Москве сыграет против «Спартака», а 5 мая дома примет «Оренбург». 12 мая - вновь игра с московским «Локомотивом», это уже чемпионат России.19 мая казанцы проведут предпоследний тур - дома сыграют с «Анжи», а завершат чемпионат в столице Кубани в матче против «Краснодара».Трудно тут что-либо прогнозировать. Во-первых, неясно пока, в каком составе встретит футбольную весну наша команда, а во-вторых, следует учитывать и тот факт, что игроки сборной России да и Азмун с Шекари могут быть вызваны в свои национальные сборные.Так что вновь болельщикам «Рубина» следует запастись терпением. Ибо после ярких матчей «Рубина» затем, как уже бывало, может последовать череда натужных игр. Молодежь еще только привыкает играть на столь высоком уровне. И стабильности пока не хватает - фактор это немаловажный.Хочется верить, что, уйдя на зимние каникулы в хорошем настроении, «Рубин» и в межсезонье сможет добавить в поступательном движении наверх. Да, стоит соблюдать финансовый fair play, но и о собственно футбольной составляющей также не следует забывать. И даже если чиновники УЕФА и не разрешат сыграть казанцам в евротурнире будущей осенью, это еще не значит, что жизнь закончилась. Да, сейчас у нас не та команда, что становилась чемпионом, но все меняется в этом мире: изменилась команда, а в чем-то изменился и Курбан Бердыев. А топтаться на месте не в привычках этого специалиста.