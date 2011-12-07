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УНИКС на своем паркете стал первым в группе D

За тур до окончания группового этапа в Кубке Европы баскетболисты казанского УНИКСа на своем паркете переиграли испанскую «Уникаху» из Малаги – 87:84, и досрочно заняли первое место в группе D.
Казанцы этот матч провели без центровых, и это ощутимо сказалось на игре в защите. Весь матч казанцы уступали – поведя в счете 5:0, затем казанцы лишь догоняли соперника. Совершенно не пошли поначалу трехочковые броски у Джамара Смита, а Мориса Ндура плотно прикрыли под щитами. И трехочковые испанцев буквально убивали казанцев. В итоге первые две четверти казанцы проиграли, и лишь после третьй части игры счет стал 64:64.И все же казанцам удалось проявить характер – активен был МакКоллум. В итоге – 87:84(18:20, 20:24, 26:20, 23:20). Эта победа стала для волжан девятой подряд. Теперь 16 декабря казанцы проведут матч на выезде против пермской «Пармы» в Единой лиге ВТБ.
КВ
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