УНИКС на своем паркете стал первым в группе D

Казанцы этот матч провели без центровых, и это ощутимо сказалось на игре в защите. Весь матч казанцы уступали – поведя в счете 5:0, затем казанцы лишь догоняли соперника. Совершенно не пошли поначалу трехочковые броски у Джамара Смита, а Мориса Ндура плотно прикрыли под щитами. И трехочковые испанцев буквально убивали казанцев. В итоге первые две четверти казанцы проиграли, и лишь после третьй части игры счет стал 64:64.И все же казанцам удалось проявить характер – активен был МакКоллум. В итоге – 87:84(18:20, 20:24, 26:20, 23:20). Эта победа стала для волжан девятой подряд. Теперь 16 декабря казанцы проведут матч на выезде против пермской «Пармы» в Единой лиге ВТБ.