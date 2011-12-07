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Хвича Кварацхелия пропустит игру в Грозном

Игрок перебрал с жёлтыми карточками.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустит заключительную игру года в Грозном против «Ахмата». Игрок в матче 18-го тура РПЛ заработал жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой.

Кварацхелия бросился в кровожадный подкат в центре поля и был награждён «горчичником». Также под угрозой дисквалификации находятся защитник Филип Уремович (7 желтых карточек до игры с «Тамбовом»), нападающий Джордже Деспотович и полузащитник Дарко Йевтич (по 3 карточки).

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