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Илья Самошников забил дебютный гол за «Рубин»

Защитник огорчил Сергея Рыжикова.

Защитник Илья Самошников забил свой дебютный гол за «Рубин». Это произошло в матче 18-го тура РПЛ против «Тамбова».

Защитник откликнулся на лонгболл в исполнении Дарко Йевтича и поразил ворота Сергея Рыжикова из пределов штрафной тамбовчан. Это произошло на 19-й минуте игры.

Самошников провёл за казанский клуб в текущем сезоне 14 матчей и отдал голевую передачу в кубковой игре против «Черноморца» (4:2). Футболист перешёл в «Рубин» из московского «Торпедо» зимой этого года.

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