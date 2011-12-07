Илья Самошников забил дебютный гол за «Рубин»

Защитник Илья Самошников забил свой дебютный гол за «Рубин». Это произошло в матче 18-го тура РПЛ против «Тамбова».

Защитник откликнулся на лонгболл в исполнении Дарко Йевтича и поразил ворота Сергея Рыжикова из пределов штрафной тамбовчан. Это произошло на 19-й минуте игры.

Самошников провёл за казанский клуб в текущем сезоне 14 матчей и отдал голевую передачу в кубковой игре против «Черноморца» (4:2). Футболист перешёл в «Рубин» из московского «Торпедо» зимой этого года.