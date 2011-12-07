«Нефтяник» одержал домашнюю победу над «Металлургом»

Альметьевский «Нефтяник» дома переиграл «Кузню» со счётом 3:1. В каждом периоде татарстанские хоккеисты забросили по шайбе.

На 3-й минуте «Нефтяник» вышел вперёд после гола Михаила Мокина, но в середине второго периода «Металлург» восстановил статус-кво. На 38-й минуте альметьевцы вновь повели в счёте, а на 54-й минуте Станислав Альшевский оформил третий гол в ворота «Кузни».

Сейчас «Нефтяник» — второй в чемпионате ВХЛ, отставая от «Югры» на четыре очка.