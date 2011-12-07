«Ротор» впервые в сезоне выиграл домашний матч

«Ротор» в 18-м туре РПЛ впервые в сезоне одержал домашнюю победу. С минимальным счётом 1:0 волгоградцы справились с «Уфой».

На 69-й минуте мяч в пределах штрафной попал в руку игроку «Ротора» Беке Микелтадзе, но после обращения к VAR арбитр принял решение не назначать пенальти. Чуть позднее защитник «Уфы» Григорий Морозов заработал две жёлтые карточки за минуту и оставил хозяев в меньшинстве. Отметим, что футболисты команд получили 15 жёлтых карточек на двоих.

«Ротор» воспользовался шансом и на 78-й минуте Камиль Муллин головой замкнул в ворота подачу с фланга.

Волгоградский клуб благодаря победе смог улучшить своё турнирное положение — у «Ротора» 11 очков, а отставание от зоны стыковых матчей составляет два балла.