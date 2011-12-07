«Рубин» с минимальным счётом обыграл «Тамбов»

«Рубин» в матче 18-го тура РПЛ одержал выездную победу над «Тамбовом» — 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил защитник Илья Самошников.

Отметим, что матч проходил на поле не самого высокого качества, о чём до игры высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Плохое состояние газона может быть обусловлено низкой температурой воздуха в Саранске — на момент стартового свистка похолодало до -10.

«Рубин» набирает 27 очков после 18 игр, у «Тамбова» остаётся 12 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Тамбовчане не выигрывают на протяжении семи матчей — крайняя победа датирована 18 октября над «Ротором».