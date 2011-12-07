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Сергей Первушин: Тренируемся на искусственном поле, играем на натуральном - отсюда повышенный травматизм

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

Обидное поражение. Ребята могли завоевать одно очко, когда главный арбитр сначала назначил пенальти, затем отменил. В нём был наш шанс сыграть вничью. Но все молодцы. Тренируемся на искусственном поле, играем на натуральном — отсюда повышенный травматизм. Сегодняшняя травма Виталия Шахова тому подтверждение.

Акция бастующих футболистов продолжилась. Когда вы узнали, на кого можете сегодня рассчитывать?

До последнего ждали, что состоится какой-то контакт со стороны Тамбовской области. Его не случилось. Все ребята готовились в общей группе, но понимание кто сыграет наступило утром.

Как вы мотивируете футболистов?

По самоотдаче, желанию выиграть у нас нет никаких претензий. Я зашёл в раздевалку, поблагодарил ребят. Видно, что они отдали все силы, — заявил Сергей Первушин.

КВ
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