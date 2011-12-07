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«Йокерит» уступил «Ак Барсу» в гостевом матче

Найджел Доус не реализовал буллит.

«Ак Барс» одержал домашнюю победу над финским «Йокеритом» — 4:1.

В первом периоде казанские хоккеисты забросили две шайбы — отличились Дмитрий Воронков и Иван Емец. В начале второго периода Найджел Доус имел возможность забросить третий гол — «барсы» получили право на буллит за фол на Зарипове, однако легионер не сумел воспользоваться шансом.

В третьем периоде «джокеры» отквитали одну шайбу, но за две минуты до финальной сирены Стефан Да Коста щелчком издали упрочил преимущество «Ак Барса», а за 30 секунд до конца матча Кирилл Петров бросил точно в пустые ворота.

14 декабря «барсы» вновь сыграют с «Йокеритом».

КВ
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