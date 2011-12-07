Две медали Эллы Миннуллиной в Братиславе

Татарстанская шпажистка Элла Миннуллина завоевала две медали на очередном этапе кадетского цикла по фехтованию в Братиславе. В личном первенстве при 308 участницах Элла заняла первое место. А в командном первенстве в составе сборной России Миннуллина завоевала бронзовую медаль.