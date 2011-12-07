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Эдуард Николаев сохранил лидерство в общем зачете грузовиков на ралли «Дакар»

Эдуард Николаев сохранил лидерство в общем зачете грузовиков на ралли «Дакар»
Экипаж пилота Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер» сохранил свое лидерство в гонке в зачете грузовиков, хотя и пришел к финишу шестого этапа лишь четвертым. По ходу этапа машина Николаева легла на бок, но в течение 8 минут ее удалось поднять, и в итоге лидерство Николаев сохранил.
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