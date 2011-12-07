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«Казаночка» дважды обыграла «Вологду-Чевакату»

В первых двух матчах в женской Суперлиге в новом году баскетболистки БК «Казаночка» провели два матча и одержали две победы над командой «Вологда-Чеваката».
В первый день наши девушки были наголову сильнее – 80:55. Повторный матч прошел в более равной борьбе, но все равно завершился победой хозяек паркета – 83:74. «Казаночка», выиграв все 22 игры в сезоне, продолжает быть безоговорочным лидером чемпионата.
КВ
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