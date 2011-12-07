Сердар Азмун оформил дубль на Кубке Азии в игре против Вьетнама

Форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, выступающий сейчас в составе сборной Ирана на Кубке Азии, оформил дубль в матче против сборной Вьетнама. До этого Азмун также отличился в игре против сборной Йемена – три гола в двух матчах.