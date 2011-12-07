В РТ может появиться женская хоккейная команда

Первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов заявил, что в Татарстане может появиться женская хоккейная команда. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Чиновник подчеркнул, что по вопросу женского хоккея в республике есть «четкое видение». База клуба может быть создана в Ново-Савиновском районе Казани. В настоящее время идет поиск инвестора.