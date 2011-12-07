22-летний центральный защитник Даниил Криворучко покинул КАМАЗ, сообщает пресс-служба челнинского клуба. Он выступал за автозаводцев на правах аренды и вернулся в «Оренбург».

Аренду Криворучко клубы оформили в августе прошлого года. С этого момента центральный защитник появился на поле семь раз, в том числе трижды в стартовом составе. За время, проведённое в Набережных Челнах, футболист забил гол в ворота второй команды «Крыльев Советов».

Добавим, что ранее защитник уже выступал за КАМАЗ на правах аренды в сезоне 2019/20 и имел стабильное место в основном составе.