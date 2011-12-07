Леонид Слуцкий рассказал о физическом состоянии футболистов после отпуска

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о физическом состоянии футболистов после зимнего отпуска. Он посетовал, что оно «разное», но планирует его «подтянуть» к концу первого сбора.

«Мы сделали вчера тест, физическое состояние разное. Так всегда бывает, что кто-то чуть в лучшем состоянии прибывает на сбор, кто-то чуть в худшем. Но, я думаю, что к концу первого сбора мы стабилизируем состояние всей команды», — заявил тренер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что «Рубин» с 12 января находится на сборах в Турции.