«Нефтехимик» поднялся с последнего места Восточной конференции

«Нефтехимик» на своём льду обыграл «Йокерит» и смог подняться с последнего места Восточной конференции. Матч в Нижнекамске дошёл до овертайма.

В первом периоде «Нефтехимик» оформил два гола — Йонас Энлунд реализовал раннее большинство, а Брэндон Макмиллан через восемь минут удвоил преимущество хозяев. Тем не менее «Йокерит» уже к середине второго периода отквитал обе шайбы. Упорный матч перешёл в овертайм, где за 19 секунд до его окончания Рафаэль Бикмуллин наказал соперника при игре «4 на 3» — 3:2.

Набранные очки позволили «Нефтехимику» подняться на 11-е место «Востока». От восьмой строчки команду отделяет 21 балл.