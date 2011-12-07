«Ак Барс» проиграл лидеру «регулярки» все четыре матча

В четвертом матче не принимал участие защитник Андрей Марков, зато появился в составе 18-летний форвард Андрей Воронков. Место в воротах занял Подъяпольский. И уже в начале матча Кирилл Капризов открыл счет, подправив шайбу с пятачка – 0:1.Более того, на 4-й минуте Григоренко преимущество гостей удвоил – 0:2. Начало было, прямо скажем, аховым.В зоне «Ак Барса» игроки ЦСКА творили, что хотели, а вот хозяева все никак не могли задержаться в чужой зоне. Лишь во второй половине первого периода хозяева пришли в себя. Но гости играли более раскованно, и вот Капризов сотворил дубль – 0:3 – многовато было для первого периода.Далее казанцы получили большинство, и вот тут-то наконец-то забили - 1:3 после броска Ландера. В начале второго периода большинство было уже у армейцев, но «барсы» отоборонялись уверенно. Затем уже «Ак Барс» получил право на реализацию большинства. Но на этот раз шайба не была заброшена.Шайб во втором периоде зрители так и не дождались, но в концовке отрезка хозяева вновь удалились. Причем Юдин получил сразу четыре минуты. Но и на этот раз «барсы» выстояли. А затем выход один на один с вратарем был у Лукоянова, но счет не изменился.Игра выровнялась – армейцы играли по счету, и казанцам было сложно пробить эшелонированную оборону. А время уходило. И вот тут Свитов, как и полагается капитану, смог забить – 2:3 – первая шайба Свитова в сезоне. А играть оставалось всего шесть минут.В концовке «Ак Барс» снял вратаря и заканчивал матч в чужой зоне. Но сравнять счет так и не смогли – все четыре матча ЦСКА казанцы проиграли.