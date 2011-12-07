Цезарь Навас принял решение завершить карьеру игрока

Навас пояснил, что когда он продлевал контракт с казанским клубом, была договоренность, что этой зимой контракт можно будет прервать. Вот Навас и воспользовался этой опцией. Причина проста – тяжело играть в России, когда твои дом и семья в Испании.Но в футболе Навас собирается остаться – хотя бы в качестве тренера. Также Навас пообещал навестить Казань в мае.