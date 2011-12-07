Команда Ильяса Хандаева дома крупно переиграла ульяновскую «Волгу»

Первые минуты хоккеистам «Волги» удавалось отбиваться от настырных атак хозяев на стадионе «Ракета», но затем в ворота ульяновцев был назначен пенальти, и на 21-й минуте Рамиль Ибрагимов его реализовал — 1:0.Долгое время счет не менялся, но на 42-й минуте блестящий дриблинг продемонстрировал Игорь Ларионов. Вышел на один на один с вратарем и забил наш капитан — 2:0. Это был уже 24-й гол Ларионова в сезоне.А еще через полторы минут счет стал уже крупным — 3:0. После углового, поданного Коревым, отличился ветеран Сергей Обухов. В хорошем, благодушном настроении вышли на лед казанцы после перерыва, и тут же пропустили — с углового «Волга» один мяч отыграла — 3:1. И вот казанцы уже стали играть на удержание счета, почти не уходя в атаку. И повезло, что на 77-й минуте после углового Олег Рязанов попытку свою реализовал — 4:1. Это избавляло хозяев от нервной концовки.Этот счет сохранился до финального свистка. Казанцы закрепились на пятом месте чемпионата России. А следующий матч динамовцы проведут 18 февраля в Нижнем Новгороде против «Старта», а затем дома 21 февраля примут кировскую «Родину».