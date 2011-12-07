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Нижнекамский «Нефтехимик» дома разгромил «Магнитку»

Победа позволила нижнекамской команде обойти по потерянным очкам «Куньлунь».
В первом периоде шла равная борьба. Хоккеисты «Магнитки» сопротивлялись отчаянно, Василий Кошечкин у гостей стоял неприступной стеной. По разу удалялись соперники, но до заброшенных шайб дело в первом периоде так и не дошло. А вот во втором периоде нижнекамцы отличились, причем сразу дважды. Сначала точный удар Берглунда вывел хозяев вперед — 1:0, а затем на 35-й минуте Тимур Шарифьянов сделал счет 2:0. На этом второй период и закончился.А в периоде третьем нижнекамцы фактически сняли вопрос о победителе в матче. Сначала Марат Харуллин сделал счет 3:0, а затем Зак Митчелл и вовсе лишил гостей шансов — 4:0. Благодаря этой победе «Нефтехимик» отстает от «Магнитки», идущей восьмой на «Востоке», а по потерянным очкам даже опережает «Куньлунь», идущий на седьмом месте.
КВ
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