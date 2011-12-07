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Стал известен календарь матчей волейбольных сборных России на Олимпиаде

Первая игра пройдет 25 июля против сборной Аргентины.
Международная федерация волейбола опубликовала календарь мужского и женского олимпийских волейбольных турниров. Так, мужская сборная России сыграет на Олимпиаде 25 июля сыграет с Аргентиной (8.20), 27 июля — с США (5.05), 29 июля — с Бразилией (15.45), 31 июля — с Францией (15.45), и 2 августа — со сборной Туниса (8.05). Женская сборная 26 июля сыграет со сборной Италии (3.00), 28 июля — со сборной Аргентины (3.00), 30 июля — со сборной Китая (10.25), 1 августа — со сборной США (5.05), и 3 августа — со сборной Турции (8.20).
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