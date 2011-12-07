«Барселона» и «Ливерпуль» стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов

А вот «Бавария», также на выезде сыграв вничью с «Ливерпулем», неожиданно дома пропустила первой, и это оказалось критическим моментом – ведь теперь уже немцам нужно было забивать два гола. Но этого не случилось – благодаря дублю Мане «Ливерпуль», выиграв на выезде 3:1, прошел дальше. Жеребьевка следующего раунда пройдет 15 марта.