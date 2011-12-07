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«Рубин» и «Ростов» рассудит Сергей Лапочкин

«Рубин» и «Ростов» рассудит Сергей Лапочкин
Матч чемпионата РПЛ в 20-м туре «Рубин» - «Ростов» рассудит судей    ская бригада во главе с арбитром из Санкт- Петербурга Сергеем Лапочкиным. Ассистенты главного арбитра – Николай Еремин и Алексей Ширяев. Инспектор матча – Алексей Румянцев.
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