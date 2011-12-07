УНИКС пробился в полуфинал Кубка Европы

Однако первую четверть УНИКС проиграл – 10:16. И всего для того, чтобы начать вторую четверть рывком 11:0. И вновь «Локо» счет сравнял, но к большому перерыву УНИКС вел – 37:29. Такие вот качели. Они продолжились и в третьей четверти – УНИКС проиграл этот отрезок – 10:17. И лишь одно очко вели казанцы – 47:46.И лишь в концовке последней четверти УНИКС дожал «Локо» - 69:65. Откровенно провалил матч Кулагин, но это уже не проблемы Казани.