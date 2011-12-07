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В полуфинале Кубка Европы УНИКС первый матч сыграет на выезде

В полуфинале Кубка Европы УНИКС первый матч сыграет на выезде
В полуфинальной серии до двух побед в Кубке Европы казанский УНИКС 19 марта сыграет на выезде против «Валенсии». Вторая встреча пройдет 22 марта в Казани, а третья игра (если потребуется) вновь пройдет в Валенсии – 27 марта.Но ближайший матч казанцы проведут 16 марта – на выезде – против «Локомотива-Кубани». Это уже матч чемпионата Единой лиги ВТБ.
КВ
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