В полуфинале Кубка Европы УНИКС первый матч сыграет на выезде

В полуфинальной серии до двух побед в Кубке Европы казанский УНИКС 19 марта сыграет на выезде против «Валенсии». Вторая встреча пройдет 22 марта в Казани, а третья игра (если потребуется) вновь пройдет в Валенсии – 27 марта.Но ближайший матч казанцы проведут 16 марта – на выезде – против «Локомотива-Кубани». Это уже матч чемпионата Единой лиги ВТБ.