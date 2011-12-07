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Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата

Его позиция отличается от позиции руководства клуба.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ. Об этом специалист рассказал в эфире канала Василия Уткина в YouTube.

Позиция тренера идет вразрез позиции руководства клуба — в «Рубине» хотят доиграть этот сезон.

«Первое — это нужно получить разрешение от Росавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров, 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства, республики, Московской области и Москвы о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, что все легионеры у нас могут начать тренироваться в лучшем случае 4–5 июня», — считает Слуцкий.

РПЛ была остановлена из-за пандемии COVID-19 в марте. Решение о судьбе этого сезона может быть принято в мае.

КВ
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