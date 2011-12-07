Подмосковные «Химки» могут потерять место в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Об этом в интервью ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«"Химки» — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже», — заявил Терюшков.

Отметим, что в феврале Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair-play.

По итогам плей-офф Единой лиги ВТБ этого сезона «Химки» вылетели в четвертьфинале, уступив «Локомотиву-Кубани». В Евролиге российский клуб занял последнее место, одержав четыре победы в 34 матчах.