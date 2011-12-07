Александр Хованов присоединился к «Ак Барсу»

20-летний форвард Александр Хованов, являющийся воспитанником казанского хоккея, подписал двусторонний контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока рассчитан до конца сезона. Последние три года хоккеист выступает в составе «Монктон Уайлдкэтс» — команде Квебекской высшей юниорской хоккейной лиги. В текущем сезоне Хованов отыграл 51 матч, набрав 99 (32+67) очков, а «Уайлдкэтс» лидировали в турнирной таблице «регулярки». В 2018 году нападающий был выбран в третьем раунде драфта под 86-м номером клубом «Миннесота Уайлд», но так и не дебютировал в НХЛ.

«Рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей. Хочу сказать слова благодарности „Ак Барсу“, генеральному менеджеру и тренерскому штабу, что дали возможность подписать контракт на год и показать свои силы дома», — заявил Хованов.