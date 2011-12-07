«Рубин» отобрал очки у ЦСКА и сохранил прописку в РПЛ

Армейцы подошли к этой встрече с серией из четырех игр подряд без поражений — кратковременный отъезд их главного тренера в Республику Беларусь после разгрома от «Зенита» (0:4) неплохо встряхнул футболистов. «Рубин» тоже набрал достойную форму, не проигрывая три встречи кряду.

Слуцкий не стал вносить изменения в список из 11 игроков в старте, при этом в запасе из 12 футболистов половина была номинальными защитниками. Игра вторым номером ожидаемо вылилась в контроль мяча армейцами в первом тайме. Гости, пожалуй, за первую половину встречи создали лишь два полумомента у ворот Акинфеева. Да и то вся опасность казанцев формировалась вокруг стандартов. А ЦСКА на эти выпады ответил 6 атаками, в трех из которых от гола «Рубин» спас Дюпин. За 5 минут до ухода на перерыв за гостей сыграла еще и перекладина: Сигурдссон выцеливал дальний угол ворот по замысловатой траектории.

Гол ЦСКА назревал, и он случился на 61-й минуте за счет индивидуального мастерства Федора Чалова. Нападающий принял мяч в дуге, не стал входить в штрафную и низом пробил в дальний от Дюпина угол ворот — 1:0. К слову, пропустили казанцы за ту минуту, что остались в меньшинстве: Абильгор получил травму, а замену гости произвести не успели.

Проигрывая, Слуцкий помимо замены датчанина выпустил на поле свежего нападающего Маркова, а также моторных Бакаева и Давиташвили. Армейцы, напротив, стали «подсушивать» игру и в последние 10 минут матча окопались у своих владений. Кульминация была близко: сначала Зурико мощно выстрелил под перекладину, но Акинфеев спас команду, а в следующем эпизоде Кварацхелия ворвался в штрафную и был жестко сбит Обляковым.

Парадоксально, но поначалу арбитром Алексеем Матюниным Кварацхелия был «награжден» желтой карточкой за симуляцию. Благо система VAR восстановила справедливость — «горчичник» отменен, пенальти назначен. К слову, это первый одиннадцатиметровый удар у «Рубина» в текущем сезоне (например, игроки «Зенита» подходили к «точке» 10 раз, а «Уфы» — 5). Исполнять вызвался Марков и без проблем развел мяч и вратаря по разным углам — 1:1!

Статистика демонстрирует, что команды выдали примерно равный матч по ключевым показателям: 71-79 по выигранным единоборствам, по 86% точных передач, 50-50 по владению мячом. Но хозяева смотрелись гораздо лучше в фазе атаки (чаще ЦСКА убегал в позиционные) и активно «тушили» казанцев в попытках изменить ход матча (18 попыток прессинга против 4). Судьбу встречи решил пенальти — всего лишь один эпизод, но который может стоить ЦСКА медалей и места в Лиге чемпионов.

«Рубин» по итогам тура набрал 34 очка, разместился на 9-м месте и гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. У идущих на предпоследнем месте «Крыльев» сейчас 27 очков, да и то не факт, что эта строчка станет черной меткой: повыситься в классе пока желает всего одна команда, а значит, и вылетать предстоит последней команде лиги.

Тренерский штаб Леонида Слуцкого справился с поставленной на сезон задачей: за 9 первых игр со специалистом казанцы набрали 15 очков. Роман Шаронов за аналогичный отрезок довольствовался 10 очками, Курбан Бердыев во второе пришествие добыл 14 очков, а Хави Грасия и вовсе 9.

В календаре у «Рубина» осталось два домашних матча: с «Ростовом» и «Спартаком». У обоих соперников наметился игровой спад, поэтому шансы зацепить очки есть. А это повышает вероятность финиша выше 9-го места в турнирной таблице, чего не случалось с сезона-2014/2015.