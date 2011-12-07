Евгений Валиев пополнил состав УНИКСа

Официальный твиттер БК УНИКС сообщил об очередном пополнении в команде. Им стал 31-летний Евгений Валиев, имеющий татарские корни.

Концовку прошлого сезона игрок провел за подмосковные «Химки». Его результат в Единой лиге ВТБ — 5,5 очков; 4,1 подборов; 0,7 передач; рейтинг эффективности — 8,7. В Евролиге форвард имеет более скромную статистику: 3,7 очков; 3,2 подборов; 0,7 передач; 0,3 перехватов, рейтинг эффективности — 3,9.

За свою карьеру в баскетболе Валиев трижды становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ (2015/15, 2016/17, 2017/18) и однократно серебряным призером Кубка России (2015/16).