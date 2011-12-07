Карл Старфельт покинет казанский «Рубин»

По информации известного футбольного журналиста Фабрицио Романо, один из основных защитников казанского клуба Карл Старфельт в ближайшее время станет игроком «Селтика» из Глазго. Инсайдер утверждает, что сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро, и клубы в ближайшее время официально объявят о переходе.

«Рубин» заработает на сделке 4 миллиона. В 2019 году швед переехал в Казань из Гетеборга примерно за 1 млн евро.

В минувшем сезоне Старфельт сыграл за команду из столицы Татарстана 29 матчей и отметился 3 голами.