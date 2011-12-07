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Стала известна дата начала продажи билетов на Первые Игры стран СНГ

Соревнование пройдут с 4 по 11 сентября в Казани, на них ожидаются около 2 тыс. участников.

В Казани проходит подготовка к Первым Играм стран СНГ. Старт продажи билетов на соревнования начнётся 15 августа, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Также на заседании обсудили вопросы аккредитации стран-участниц. Было отмечено, что подготовка к проведению Игр идёт плавно, без запозданий.

На онлайн-заседании присутствовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Напомним, что соревнование пройдут с 4 по 11 сентября. Ожидаются около 2 тыс. участников в возрасте до 23 лет. Игры пройдут по 16 дисциплинам. 

КВ
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