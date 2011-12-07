«Стиль — не иначе. Очень нравится!»: новая форма «Рубина» вызвала жаркую дискуссию среди болельщиков

На онлайн-встрече с болельщиками двукратный чемпион России представил новую экипировку от технического спонсора JAKO. В отличие от прошлых лет, на этот раз обмундирование казанцев получило ряд уникальных мелких деталей, которые легко упустить при беглом взгляде на немногочисленные фотографии с официальных аккаунтов клуба в соцсетях.

Таким образом, на плечах игровых футболок традиционного рубинового цвета (который в последнее время все больше похож на красный) появились элементы, напоминающие языки пламени. На воротнике расположилась позолоченная вставка с аббревиатурой клуба FCRK.

Зеленый выездной комплект формы претерпел минимальные изменения, получив небольшую позолоту на эмблеме клуба, как и два оставшихся комплекта, а также позолоченную вставку на обратной стороне воротника с очертаниями кубков, выигранных клубом.

Наибольшее обсуждение в сети вызвал третий, черно-бежевый комплект экипировки. Он пришел на смену полностью черному варианту, который нравился многим болельщикам «Рубина», несмотря на отсутствие черного цвета в традиционных «красно-зеленых» цветах клуба. На плечах новой игровой футболки также заметны очертания фирменной аббревиатуры команды из столицы Татарстана — FCRK.

Мнения болельщиков в официальных аккаунтах футбольного клуба разделились. Некоторые были настроены негативно:

«А че изменилось то? Лучше бы чёрную оставили….»

«Предыдущий золотой вариант мне нравился больше, а это какой-то бежевый. По факту больше изменений в форме нет, размах на рубль, а эффект на копейку».

«Зелёная вообще не о чём».

Однако, большая часть оценила обновку и даже похвалила третий «позолоченный» комплект, а кто-то даже пошутил про несостоявшуюся очередную смену эмблемы:

«Фишка формы в деталях. На рубиновой, на плечах, скорее всего, очертания пламени. Если так — отсылка к гербу Казани — зме́ю Зиланту и его огненному дыханию. На бежево-черной — на плечах FCRK — нейминг клуба. Плюс бежево-золотистые вставки на рукавах и воротнике. Стиль, не иначе. Очень нравится!»

«Не важно какого цвета и раскраса форма, если под ней профи».

«Эмблему не меняют уже хорошо!) Золотая норм, остальные цвета те же».

Комментарии взяты из официального сообщества ФК «Рубин» ВКонтакте. Пунктуация и орфография сохранены.