На встрече с болельщиками, которая проходила в формате онлайн, футбольный клуб «Рубин» представил новичков, показал обновленную форму, ответил на вопросы болельщиков, а также вручил индивидуальные награды по итогам прошлого сезона, обладателей которых выбирали сами поклонники казанского клуба.

С внушительным отрывом от преследователей, лучшим игроком сезона был признан любимец публики и молодой талант — Хвича Кварацхелия, которого СМИ активно «отправляют» в различные топ-чемпионаты Европы.

Сам Хвича традиционно скромно поблагодарил болельщиков за любовь и доверие и уклончиво ответил по поводу своего возможного трансфера в одну из европейских футбольных лиг.

Спасибо всем, кто за меня голосовал! На данный момент я все еще игрок «Рубина», а что будет дальше, пока не могу сказать. И я тоже очень люблю Казань, и если так получится, что я останусь тут, то я буду рад

— Хвича Кварацхелия.

Награду за лучший гол сезона получил Денис Макаров. Его решающий удар принес казанцам домашнюю победу (2:1) в матче с чемпионом России, «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Другой фаворит казанских болельщиков, сербский форвард Джордже Деспотович, одержал победу сразу в двух номинациях — лучший бомбардир и лучший новичок команды.

Открытием сезона был признан защитник «рубиновых» Илья Самошников.

Не обошлось и без фирменных шуток, столь присущих нынешнему медиа департаменту клуба. Таким образом, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий получил сразу две награды. Специалист был отмечен, как лучший тренер сезона и лучший голос сезона.

Напомним, что сегодня в рамках кубка Матч Премьер «Рубин» сразится с московским «Спартаком». Матч состоится на домашнем стадионе «красно-белых», стартовый свисток прозвучит в 21:00.