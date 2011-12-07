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За билет на «Рубин» — «Спартак» придется отдать не меньше 700 рублей

На официальном сайте казанского клуба была опубликована билетная программа на матч с москвичами

Менее двух недель остается до рестарта Российской Премьер-Лиги. В первом туре «Рубин» принимает дома московский «Спартак». Этот матч традиционно является одним из самых массовых по посещаемости в Казани.

Сегодня, 14 июля, в официальных аккаунтах клуба появилась информация о билетной программе на предстоящий поединок. Самый дешевый билет (без учета скидок) обойдется любителю футбола в 700 рублей (трибуна Юг), цены на «народную Восточку» варьируются от 700 до 1000 рублей. Премиальный «Запад» предлагается к посещению оценивается от 1200 до 2400 рублей.

Напомним, что матч состоится 24 июля на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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