За билет на «Рубин» — «Спартак» придется отдать не меньше 700 рублей

Менее двух недель остается до рестарта Российской Премьер-Лиги. В первом туре «Рубин» принимает дома московский «Спартак». Этот матч традиционно является одним из самых массовых по посещаемости в Казани.

Сегодня, 14 июля, в официальных аккаунтах клуба появилась информация о билетной программе на предстоящий поединок. Самый дешевый билет (без учета скидок) обойдется любителю футбола в 700 рублей (трибуна Юг), цены на «народную Восточку» варьируются от 700 до 1000 рублей. Премиальный «Запад» предлагается к посещению оценивается от 1200 до 2400 рублей.

Напомним, что матч состоится 24 июля на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.