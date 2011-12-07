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Корейский полузащитник пополнил состав «Рубина»

Футболист подписал с казанцами трёхлетний контракт.

23-летний полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Игрок заключил трёхлетнее трудовое соглашение и присоединится к казанцам после решения визовых вопросов.

Последним клубом корейца был «Ванкувер Уайткэпс» (MLS). За океаном он провёл 36 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Также в активе полузащитника 23 матча и три мяча за сборную Южной Кореи. Сделка по переходу футболиста оценивается в 2,5 млн евро.

КВ
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