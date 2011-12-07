Леонид Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию

КДК РФС вынес решение о наказании для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча первого тура против «Локомотива». Специалист в перерыве встречи повздорил с главным арбитром и был удалён.

Слуцкому назначено наказание в виде двухматчевой дисквалификации, причём один матч — условно. Кроме того, тренеру предстоит заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Также одноматчевую дисквалификацию получил защитник Сильвие Бегич за фол последней надежды против Фёдора Смолова.