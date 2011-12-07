Леонид Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию

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КДК РФС вынес решение о наказании для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча первого тура против «Локомотива». Специалист в перерыве встречи повздорил с главным арбитром и был удалён.
Слуцкому назначено наказание в виде двухматчевой дисквалификации, причём один матч — условно. Кроме того, тренеру предстоит заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Также одноматчевую дисквалификацию получил защитник Сильвие Бегич за фол последней надежды против Фёдора Смолова.