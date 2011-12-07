«Уфа» одержала первую победу в новом сезоне

«Уфа» в 4-м туре РПЛ одержала гостевую победу над «Нижним Новгородом», 2:1. Победа стала для команды из Башкортостана первой в новом сезоне чемпионата.

Уфимцы открыли счёт на 48-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Через 10 минут «Нижний» сравнял счёт, но на 65-й «Уфа» получила право на пенальти. Удар с точки реализовал Олег Иванов.

Команда из Башкортостана набрала 4 очка и поднялась на промежуточное 8-е место. «Нижний Новгород» остался на пятой строчке.